Ткаченко вимагає пояснень від СБУ, як український актор потрапив до чорних списків

Міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити, як український актор Валентин Томусяк потрапив до списку людей, які загрожують національній безпеці країни.

Джерело: пост Ткаченка в Telegram

Пряма мова: "Вчора (3 листопада - УП) звернувся до СБУ з проханням перевірити, як український актор Валентин Томусяк потрапив в список людей, які загрожують національній безпеці України.

Те, що таке сталося, доводить, що система потребує доопрацювання".

Деталі: 1 листопада Мінкульт за поданням СБУ додав 32 акторів та інших учасників зйомок російського пропагандистського фільму "Солнцепёк" до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. У переліку також був Валентин Томусяк, який залишається там і досі під номером 216.

Проте сам актор стверджує, що не має до стрічки жодного стосунку і що сталася "прикра та шокуюча" помилка. У своєму пості у Facebook він написав, що навіть не був ані в Росії, ані на окупованих територіях з початку війни на Донбасі.

38-річний Томусяк каже, що через це рішення під загрозою опинилася його кар’єра, репутація та емоційний стан.

"Чекаю, що влада країни виправить цю жахливу помилку якомога швидше и принесе мені особисті вибачення", - написав він і вказав адресатами цього звернення президента Володимира Зеленського, Мінкульт та СБУ.

Стрічку "Солнцепёк" актор охарактеризував як фільм, який "ганебно описує події на Донбасі".

Як пояснила у Facebook акторка Катерина Тишкевич, Томусяка вказали як учасника "Солнцепёка" на популярному в Росії сайті "Кіно-театр.ру", потім ця інформація з'явилася і на інших інтернет-ресурсах. Після того, як адміністрації "Кіно-театру" вказали на помилку, прізвище артиста із сайту прибрали.

За словами міністра Ткаченка, у четвер Міністерство культури та інформаційної політики домовилось із СБУ про подальшу співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проекти чи твори, аби запобігти таким ситуаціям.

Передісторія: У понеділок 1 листопада Мінкульт за поданням СБУ додав 32 акторів та інших учасників зйомок російського пропагандистського фільму "Солнцепёк" до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. У переліку також Валентин Томусяк.

Фільм "Солнцепёк" зняли в Росії у 2021 році. Він розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році, зокрема про "геноцид російськомовного населення" в Луганську, "кровожерливих правосеків" та "американських найманців на Донбасі".