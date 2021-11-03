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Ховала вибухівку в борошні: на Донеччині затримали пособницю бойовиків

Середа, 3 листопада 2021, 12:27
Ховала вибухівку в борошні: на Донеччині затримали пособницю бойовиків
фото: прокуратура донеччини

23-річну мешканку Донецька арештували за підозру у сприянні діяльності терористичної організації – вона мала перемістити схрон бойовиків та передати їм таємну інформацію.

Джерело: відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

Деталі: Встановлено, що в жовтні підозрювана, отримавши завдання від представника НЗФ "ДНР", приїхала на підконтрольну українській владі територію Донецької області задля переміщення облаштованого бойовиками схрону з бойовими припасами, вибуховими пристроями та речовинами. Це все зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, заховавши у пакування з-під борошна.

Крім того, ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель та прилеглих до них територій, а також службового транспорту, що є об’єктами терористичної уразливості.

Її арештували із заставою в 227 тисяч гривень.

 

Українська правда

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Теми: Донецька областьДонецькокупаціяОРДЛО
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