Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Епідемія коронавірусу пішла на спад в області, що "почервоніла" першою – уряд

Середа, 3 листопада 2021, 15:55
AFP via Getty Images

У Херсонській області, яка першою в Україні перейшла до "червоної" зони, зафіксовано зниження показників захворюваності та госпіталізації людей з коронавірусом.

Джерело: нарада членів уряду і Володимира Зеленського щодо протидії пандемії COVID-19, з якої звітує сайт президента

Деталі: До того ж, під час заходу прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував, що за останню добу в Україні на COVID-19 захворіло 23 393 особи, у той час як минулого тижня у піковий день було виявлено 26 870 нових хворих.

Щодо перебігу епідемії в цілому по Україні, президент на нараді дав доручення міністру охорони здоров’я Віктору Ляшко акцентувати увагу ЗМІ та суспільства на ситуації з ліжко-місцями та використанням кисню у медичних закладах, а також на виплаті надбавок медикам у розмірі 300%.

Крім того, учасники наради повідомили, що від COVID-19 у країні вакциновано 10 млн 682 тис. осіб, з них 7 млн 597 тис. – двома дозами. Минулого тижня було вакциновано рекордну кількість громадян – 1,7 млн.

Нагадаємо: За минулу добу 2 листопада в Україні зафіксували 720 летальних випадків від коронавірусної хвороби. Шпиталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 935 осіб, що є рекордом з початку пандемії.

Українська правда
Теми: коронавірусХерсонська областьепідеміяCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував "Харківські угоди" з РФ

У “Слузі народу” пригрозили нардепам, які захочуть об’єднатися з Разумковим

фотоГенерал Павловський вийшов з СІЗО: 16 мільйонів застави дав Порошенко

Зеленський підписав закон про олігархів

Ще одна область переходить у "червону" зону Covid

На Львівщині утилізують 40 тисяч доз AstraZeneca

Усі новини...
коронавірус
Грецькі медики вийшли на протест проти обов’язкової вакцинації від Covid
Поліція не побачила порушень на марші "антивакцинаторів"
В Англії з наступного року планують запровадити обов'язкову вакцинацію для медиків
Останні новини
18:59
Зеленський підписав закон про 800 млн лікарням на кисень
18:56
На горі Хом’як у Карпатах шукали 12-річного хлопчика, той зміг зателефонувати рятувальникам
18:48
Енергорегулятор перевірить низку ТЕС через запаси вугілля
18:36
фотоСБУ та міжнародні експерти оприлюднили докази російської збройної агресії в Україні
18:35
Скандал у КПІ: у жіночій душовій в гуртожитку виявили приховану камеру
18:24
Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ, що займається захистом державності
18:13
Румунія попросила Україну відмовитися від визнання "молдовської мови"
17:55
Фермери Одещини отримають держкомпенсацію за втрачений врожай – Мінагро
17:45
Український боєць отримав поранення на Донбасі
17:37
Гривня дещо зміцніла на закритті міжбанку
Усі новини...