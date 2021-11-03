Епідемія коронавірусу пішла на спад в області, що "почервоніла" першою – уряд

У Херсонській області, яка першою в Україні перейшла до "червоної" зони, зафіксовано зниження показників захворюваності та госпіталізації людей з коронавірусом.

Джерело: нарада членів уряду і Володимира Зеленського щодо протидії пандемії COVID-19, з якої звітує сайт президента

Деталі: До того ж, під час заходу прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував, що за останню добу в Україні на COVID-19 захворіло 23 393 особи, у той час як минулого тижня у піковий день було виявлено 26 870 нових хворих.

Щодо перебігу епідемії в цілому по Україні, президент на нараді дав доручення міністру охорони здоров’я Віктору Ляшко акцентувати увагу ЗМІ та суспільства на ситуації з ліжко-місцями та використанням кисню у медичних закладах, а також на виплаті надбавок медикам у розмірі 300%.

Крім того, учасники наради повідомили, що від COVID-19 у країні вакциновано 10 млн 682 тис. осіб, з них 7 млн 597 тис. – двома дозами. Минулого тижня було вакциновано рекордну кількість громадян – 1,7 млн.

Нагадаємо: За минулу добу 2 листопада в Україні зафіксували 720 летальних випадків від коронавірусної хвороби. Шпиталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 935 осіб, що є рекордом з початку пандемії.