В Україні рекорд госпіталізацій від covid з початку пандемії

За добу 2 листопада в Україні зафіксували 23 393 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 720 летальних випадків від неї. Шпиталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5935 осіб, одужали 11937.

Джерело: МОЗ

Деталі: За добу 2 листопада коронавірус підтвердили у 1 406 дітей та 421 медпрацівника.

720 смертей за добу - це у межах рекорду. Найбільше значення було 25 жовтня - 734.

Від початку пандемії захворіли – 2 979 086 осіб, одужали 2 466 674 особи, померли майже 69,5 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.

Що було раніше: Попередній рекорд був 26 жовтня - 5925 осіб госпіталізовані за даними МОЗ та 5966 - за даними РНБО. Ще один рекорд - 23 жовтня (5924 людини).

Тим часом у столиці на площі біля Верховної Ради розпочався марш за права або так званий марш "антивакцинаторів".

Центр протидії дезінформації РНБО за результатами аналізу інформаційного поля Telegram-каналів України підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: Експерти при Національній академії наук України прогнозують в Україні до 29 тисяч нових випадків Covid-19 та понад 900 смертей у середині листопада 2021 року.

Експерти Київської школи економіки (КШЕ) прогнозують близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус за добу і до 7 тисяч госпіталізованих за добу вже найближчими тижнями. На їхню думку, пік епідемічної хвилі припаде на початок листопада, а спаде вже на початку 2022 року.

Загалом експерти КШЕ очікують до 92 тисяч померлих від епідемії.