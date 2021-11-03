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Кожен третій українець підтримує обмеження ЗМІ, якщо це треба для безпеки країни

Середа, 3 листопада 2021, 16:48
Getty Images

Соціологічне опитування показало, що третина українців підтримує обмеження свободи ЗМІ, якщо від цього залежить безпека країни.

Джерело: результати дослідження "Центру Разумкова"

Деталі: Соціологи поставили питання "Чи вважаєте Ви припустимими обмеження свободи слова та втручання влади в роботу ЗМІ?"

48,2% опитаних відповіли, що вважають неприпустимими будь-які обмеження свободи слова та втручання в роботу медіа, а 5,6% - припустимими.

Водночас, кожен третій (33,8%) вважає їх припустимими лише в інтересах нацбезпеки, якщо треба запобігти загрозам для країни.

12,3% не змогли відповісти.

 

Опитування провели з 23 по 27 жовтня серед 1200 респондентів телефоном (за винятком тимчасово окупованого Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини). Теоретична похибка не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо: У Києві висадили Алею свободи слова поблизу пам'ятника Георгію Ґонґадзе.

Українська правда
Теми: свобода словаопитуванняЗМІвлада


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