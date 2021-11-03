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Кожен третій українець підтримує обмеження ЗМІ, якщо це треба для безпеки країни

Середа, 3 листопада 2021, 15:48
Кожен третій українець підтримує обмеження ЗМІ, якщо це треба для безпеки країни
Getty Images

Соціологічне опитування показало, що третина українців підтримує обмеження свободи ЗМІ, якщо від цього залежить безпека країни.

Джерело: результати дослідження "Центру Разумкова"

Деталі: Соціологи поставили питання "Чи вважаєте Ви припустимими обмеження свободи слова та втручання влади в роботу ЗМІ?"

48,2% опитаних відповіли, що вважають неприпустимими будь-які обмеження свободи слова та втручання в роботу медіа, а 5,6% - припустимими.

Водночас, кожен третій (33,8%) вважає їх припустимими лише в інтересах нацбезпеки, якщо треба запобігти загрозам для країни.

12,3% не змогли відповісти.

 

Опитування провели з 23 по 27 жовтня серед 1200 респондентів телефоном (за винятком тимчасово окупованого Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини). Теоретична похибка не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо: У Києві висадили Алею свободи слова поблизу пам'ятника Георгію Ґонґадзе.

Українська правда

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Теми: свобода словаопитуванняЗМІвлада
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