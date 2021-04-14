У Києві висадили Алею свободи слова

14 квітня 2021 року в Києві з’явилася Алея свободи слова.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Шістнадцять сакур та кленів посаджені у парку Марії Заньковецької поруч із пам’ятником засновнику "Української правди" Георгію Гонгадзе.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва повідомила, що через холодну весну акцію постійно переносили, а посадка дерев відбулася за 2 дні до 21-річчя "Української правди" - 16 квітня.

Пряма мова Мусаєвої: "Чому саме клени та сакури? Клен - символ миру та любові, а сакури - швидкоплинності та миттєвості життя. Хочеться, щоб дерева частіше нагадували нам про найголовніше".

Що було раніше: 10 квітня, по всій території України та у 100 країнах світу проходила Акція "1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу" у рамках глобального екологічного проєкту "Greening of the Planet".

Мільйонне дерево висадили в Україні – нею стала ялинка.