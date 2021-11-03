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У літаку, що розбився в Росії, загинули двоє українців – МЗС

Середа, 3 листопада 2021, 16:51
У літаку, що розбився в Росії, загинули двоє українців – МЗС
фото AFP via Getty Images

За попередньою інформацією, в складі екіпажу білоруського АН-12, який у середу розбився біля Іркутська, були двоє українців.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter

Деталі: За його словами, українське консульство в Новосибірську з’ясовує обставини катастрофи. Воно встановило зв'язок із МНС РФ і тепер очікує на результати ідентифікації жертв.

Водночас на сайті білоруського Мінтрансу повідомляється, що на борту літака було семеро членів екіпажу: двоє росіян, двоє українців та троє білорусів.

 
Місце аварії літака АН-12
фото прес-служби губернатора Іркутської області

Передісторія: 3-го листопада білоруський транспортний літак Ан-12 розбився неподалік Іркутська в Росії. За попередніми даними, загинули всі семеро людей, які були на борту.

Українська правда
Теми: РосіяавіакатастрофиУкраїнажертви
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