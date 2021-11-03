Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін анонсував нові ракети в російській армії

Середа, 3 листопада 2021, 17:55
Путін анонсував нові ракети в російській армії
фото Getty Images

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у Росії завершуються випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон", і з 2022 року вона надходитиме на озброєння військово-морського флоту країни.

Джерело: Путін на нараді з оборонної тематики, його слова передає ТАСС

Пряма мова: "Завершуються випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" морського базування. У ході тестування вона точно, у повній відповідності із завданням вразила як наземні, так і морські цілі з підводного розташування та надводних кораблів. Вже з наступного року ці ракети почнуть надходити на оснащення Військово-морського флоту Росії".

Деталі: Він додав, що випробування також "переконливо підтвердили унікальні характеристики" лазерних установок "Пересвіт", гіперзвукових комплексів "Авангард" та "Кинжал".

Чому це важливо: Нещодавно кілька західних видань повідомили, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною. Зокрема, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, які це підтверджують.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінзброяарміяЗбройні силиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: