Путін анонсував нові ракети в російській армії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у Росії завершуються випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон", і з 2022 року вона надходитиме на озброєння військово-морського флоту країни.

Джерело: Путін на нараді з оборонної тематики, його слова передає ТАСС

Пряма мова: "Завершуються випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" морського базування. У ході тестування вона точно, у повній відповідності із завданням вразила як наземні, так і морські цілі з підводного розташування та надводних кораблів. Вже з наступного року ці ракети почнуть надходити на оснащення Військово-морського флоту Росії".

Деталі: Він додав, що випробування також "переконливо підтвердили унікальні характеристики" лазерних установок "Пересвіт", гіперзвукових комплексів "Авангард" та "Кинжал".

Чому це важливо: Нещодавно кілька західних видань повідомили, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною. Зокрема, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, які це підтверджують.