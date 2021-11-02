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Politico оприлюднило знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні України

Вівторок, 2 листопада 2021, 05:40
Politico оприлюднило знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні України

Видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Джерело: зображення, зроблені Maxar Technologies та передані Politico

 
Знімок показує бронетанкові частини та допоміжне обладнання в Єльні, Росія.

Деталі: Як зазначається, фото показують скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із наземними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю.

В райони навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України, була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.

У цьому районі також було помічено елементи 1-ї гвардійської танкової армії.

Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.

 
Знімок показує самохідну артилерійську установку та інше обладнання В Єльні, Росія.
 
Знімок показує військові намети та адміністративний район у Єльні, Росія.

Передісторія: Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post.  В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.

"Українська правда" в Threads

Теми: війнаРосія
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