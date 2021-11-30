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У Польщі затримали двох українців за допомогу мігрантам нелегально перетнути кордон

Вівторок, 30 листопада 2021, 11:05

Польські поліцейські затримали двох громадян України за сприяння перетину кордону нелегальним мігрантам.

Про це повідомляє RMF 24, пише "Європейська правда".

Загалом минулої доби польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 134 людини, було видано 33 рішення про примусовий виїзд з території Польщі.

Прикордонники повідомили, що агресивні групи іноземців проривали кордон на ділянках прикордонних застав у Мельнику та Шудзялові".

З початку року прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Найбільше, понад 17 тисяч, були зафіксовані в жовтні.

Нагадаємо, австрійська влада заявила в суботу про затримання 15 осіб, підозрюваних у незаконному ввезенні сирійських, ліванських та єгипетських мігрантів до країни, серед затриманих - громадяни України. 

У Польщі останнім часом регулярно з’являються повідомлення про затримання українців за перевезення нелегальних мігрантів, які переходять кордон з території Білорусі.

Теми: Польщаукраїнці


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