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У Франції іде на вибори симпатик Путіна, що може стати головним конкурентом Макрона

Вівторок, 30 листопада 2021, 15:18
фото: getty images

Суперечливий журналіст і полеміст Ерік Земмур оголосив, що візьме участь у майбутніх президентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють французькі медіа, серед яких Le Figaro.

Земмур у вівторок 30 листопада опублікував у соцмережах відеозвернення, в якому заявив, що йде на вибори.

"Дорогі мої співвітчизники (...), я вирішив взяти нашу долю в руки. Зараз йдеться вже не про реформи, а про порятунок Франції. Я вирішив брати участь у президентських виборах", - заявив він у ньому. 

Журналісти Le Figaro звернули увагу, що тло для відеозвернення напевно є відсилкою до історичного звернення Шарля де Голля у радіопромові 18 червня 1940 року, що започаткувало Рух Опору - Земмур записав відео за письмовим столом, на тлі книжкових полиць і перед радіомікрофоном.

Перша зустріч у рамках тепер офіційно оголошеної виборчої кампанії має відбутися 5 грудня на арені "Зеніт" у Парижі, залі на понад 6 тисяч глядачів. 

Журналіст і полеміст правих поглядів Ерік Земмур вже кілька місяців активно проводить зустрічі у форматі презентації своєї останньої книги та з’являється в ефірах, що викликало припущення, що це фактично початок передвиборчої кампанії. Втім, донині Земмур тримав інтригу з приводу того, чи візьме участь у виборах.

Його прізвище деякий час вже включають у соціологічні опитування. Деякі пророкували йому перемогу над Марін Ле Пен і вихід у другий тур з Еммануелем Макроном, але є й такі, за якими Ле Пен випередить Земмура

Результати дослідження аналітичного центру Фундація Жан-Жоре у жовтні засвідчили, що понад половина прихильників "зеленого" Янніка Жадо та мера Парижа, соціалістки Анн Ідальго, готові вже в першому турі голосувати за Макрона, щоб не дати переваги Земмуру

Хто такий Ерік Земмур та що допомогло йому несподівано наздогнати у рейтингах "важковаговика" Марін Ле Пен - у статті Фанат Путіна, ворог мігрантів: хто такий Ерік Земмур і чому він може кинути виклик Макрону.

Теми: ФранціявибориМакронРосіяПутін


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