Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Катастрофа MH17: Нідерланди планують ініціювати нову справу проти Росії - ЗМІ

Вівторок, 30 листопада 2021, 17:04
Катастрофа MH17: Нідерланди планують ініціювати нову справу проти Росії - ЗМІ
Корпус збитого бойовиками на Донбасі літака рейсу MH17, фото Getty Images

Нідерланди мають намір ініціювати новий судовий розгляд щодо Росії у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Про це повідомляє нідерландський телеканал RTL, пише "Європейська правда".

Джерела телеканалу вважають цей розгляд багатообіцяючим. Нідерланди мають намір довести, що Росія порушила Чиказьку Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.

Відповідно до неї "кожна держава повинна утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків" і "життя людей на борту" не повинно наражатися на небезпеку.

"Якщо ICAO визнає, що Росія винна, це посилить тиск на Москву з питання визнання відповідальності або може бути підставою для іншого судового процесу", - зазначає телеканал.

Остаточне рішення щодо нового розгляду має ухвалити новий кабінет міністрів, формування кого триває. Не виключено, що до процесу приєднається Австралія, громадяни якої загинули в катастрофі.

Як повідомлялося, Росія намагається залякати адвокатів родичів загиблих в авіакатастрофі збитого над Донбасом літака рейсу MH17, нідерландські правоохоронці запропонували їм захист.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17РосіяНідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: