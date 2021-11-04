2 листопада у світі діагностували понад 406 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Росії, Британії. Україна – третя у світі та друга в Європі за смертністю від covid.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 76 тисяч, у Росії – понад 39 тисяч і в Британії – понад 33 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина та Україна.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія, Україна.

дані Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Британія та Україна.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 225 420 972 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 036 621 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 2 листопада в Україні зафіксували 23 393 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 720 летальних випадків від неї. Шпиталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5935 осіб, одужали 11937.