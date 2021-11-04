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Окупанти поранили українського воїна

Четвер, 4 листопада 2021, 06:29
Окупанти поранили українського воїна
фото: штаб ООС

Впродовж доби 3 листопада в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, поранення дістав військовий ЗСУ.

Джерело: Міноборони

Деталі: Поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Південного ворог двічі обстрілював позиції українських захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-3 ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українська правда
Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
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