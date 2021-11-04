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У четвер відбудеться позачергове засідання Верховної Ради

Четвер, 4 листопада 2021, 10:23
Руслан Стефанчук. фото з сайту Верховної Ради

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Верховної Ради 4 листопада.

Джерело: сайт ВРУ

Деталі: Таке рішення ухвалено на вимогу 155 народних депутатів. Згідно з оприлюдненим документом, позачергове засідання розпочнеться відразу після чергового.

 

На порядку денному одне питання - розгляд законопроєкту про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій".

Що передувало: Опозиційні фракції Верховної Ради зібрали підписи для скликання позачергового засідання парламенту для розгляду законопроєкту про кисневі станції.

Українська правда


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