У четвер відбудеться позачергове засідання Верховної Ради

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Верховної Ради 4 листопада.

Джерело: сайт ВРУ

Деталі: Таке рішення ухвалено на вимогу 155 народних депутатів. Згідно з оприлюдненим документом, позачергове засідання розпочнеться відразу після чергового.

На порядку денному одне питання - розгляд законопроєкту про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій".

Що передувало: Опозиційні фракції Верховної Ради зібрали підписи для скликання позачергового засідання парламенту для розгляду законопроєкту про кисневі станції.