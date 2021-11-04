Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У четвер відбудеться позачергове засідання Верховної Ради

Четвер, 4 листопада 2021, 09:23
У четвер відбудеться позачергове засідання Верховної Ради
Руслан Стефанчук. фото з сайту Верховної Ради

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Верховної Ради 4 листопада.

Джерело: сайт ВРУ

Деталі: Таке рішення ухвалено на вимогу 155 народних депутатів. Згідно з оприлюдненим документом, позачергове засідання розпочнеться відразу після чергового.

 

На порядку денному одне питання - розгляд законопроєкту про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій".

Що передувало: Опозиційні фракції Верховної Ради зібрали підписи для скликання позачергового засідання парламенту для розгляду законопроєкту про кисневі станції.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: