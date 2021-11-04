У Росії знову рекорд смертей від коронавірусу

За добу 3 листопада у Росії через наслідки COVID-19 померли 1195 людей.

Джерело: РБК з посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: Зазначається, що це максимальний добовий показник за час пандемії.

У РФ смертність перебуває на рівні понад тисячу 17-й день поспіль.

Попередній рекорд було встановлено днем раніше, 2 листопада (1189).

Найбільше смертей у Москві, Санкт-Петербурзі, Підмосков'ї.

Нагадаємо: Того ж дня в Україні зафіксували 27 377 нових випадків.

В окупованому Росією Криму зафіксовано 752 нові випадки коронавірусу, це максимум з початку пандемії.