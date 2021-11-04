У Росії знову рекорд смертей від коронавірусу
Четвер, 4 листопада 2021, 10:49
За добу 3 листопада у Росії через наслідки COVID-19 померли 1195 людей.
Джерело: РБК з посиланням на дані оперативного штабу
Деталі: Зазначається, що це максимальний добовий показник за час пандемії.
У РФ смертність перебуває на рівні понад тисячу 17-й день поспіль.
Попередній рекорд було встановлено днем раніше, 2 листопада (1189).
Найбільше смертей у Москві, Санкт-Петербурзі, Підмосков'ї.
Нагадаємо: Того ж дня в Україні зафіксували 27 377 нових випадків.
В окупованому Росією Криму зафіксовано 752 нові випадки коронавірусу, це максимум з початку пандемії.