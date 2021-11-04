Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада призначила Резнікова міністром оборони

Четвер, 4 листопада 2021, 10:04
Рада призначила Резнікова міністром оборони
ФОТО З САЙТУ МІНІСТЕРСТВА РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Народні депутати призначили колишнього віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони України.

Джерело: засідання Верховної Ради 4 листопада

Пряма мова Резнікова: "Коротко відзначу основні напрямки роботи на посаді міністра: 

  1. Синергія дій (Міноборони, Генштаб та профільний комітет ВР мають діяти як складова єдиного організму).
  2. Люди - змінити підхід до кадрової політики. Подивитися на ЗСУ як на потужного роботодавця, який дбає про людей від моменту вибору професії та адаптації після служби.
  3. Підвищення якості управління. 

Першим моїм кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. Українська паперова армія має залишитися у минулому. Особливу увагу буде приділено організації оборонних закупівель".

Деталі: З трибуни парламенту також виступав президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати кандидатуру Резнікова і призначити його міністром оборони.

Президент додав, що міністр оборони має користуватися автотритетом серед військовослужбовців. 

За словами Резнікова, сильна армія – це вагомий дипломатичний аргумент під час переговорів з окупантами. Він зазначив, що неабияк знає це, оскільки кілька років вів переговори з окупантами в ТКГ.

Резніков додав, що інститут армії має найбільшу довіру серед українського населення, водночас до окремих бійців ставляться без належної поваги і це потрібно виправити. 

Призначення Резнікова підтримали 273 народні депутати.

Передісторія:

  • 3 листопада Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.
  • Фракція "Слуга народу" висунула Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана, а Ірину Верещук зайняти місце Резнікова в МінТОТ. 
  • У березні Резніков заявляв, що після повернення Криму Україна видворить усіх росіян, які переїхали туди під час окупації.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МіноборониВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Міноборони
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: