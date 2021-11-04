Рада призначила Резнікова міністром оборони

Народні депутати призначили колишнього віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони України.

Джерело: засідання Верховної Ради 4 листопада

Пряма мова Резнікова: "Коротко відзначу основні напрямки роботи на посаді міністра:

Синергія дій (Міноборони, Генштаб та профільний комітет ВР мають діяти як складова єдиного організму). Люди - змінити підхід до кадрової політики. Подивитися на ЗСУ як на потужного роботодавця, який дбає про людей від моменту вибору професії та адаптації після служби. Підвищення якості управління.

Першим моїм кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. Українська паперова армія має залишитися у минулому. Особливу увагу буде приділено організації оборонних закупівель".

Деталі: З трибуни парламенту також виступав президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати кандидатуру Резнікова і призначити його міністром оборони.

Президент додав, що міністр оборони має користуватися автотритетом серед військовослужбовців.

За словами Резнікова, сильна армія – це вагомий дипломатичний аргумент під час переговорів з окупантами. Він зазначив, що неабияк знає це, оскільки кілька років вів переговори з окупантами в ТКГ.

Резніков додав, що інститут армії має найбільшу довіру серед українського населення, водночас до окремих бійців ставляться без належної поваги і це потрібно виправити.

Призначення Резнікова підтримали 273 народні депутати.

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