Рада призначила Резнікова міністром оборони
Народні депутати призначили колишнього віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони України.
Джерело: засідання Верховної Ради 4 листопада
Пряма мова Резнікова: "Коротко відзначу основні напрямки роботи на посаді міністра:
- Синергія дій (Міноборони, Генштаб та профільний комітет ВР мають діяти як складова єдиного організму).
- Люди - змінити підхід до кадрової політики. Подивитися на ЗСУ як на потужного роботодавця, який дбає про людей від моменту вибору професії та адаптації після служби.
- Підвищення якості управління.
Першим моїм кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. Українська паперова армія має залишитися у минулому. Особливу увагу буде приділено організації оборонних закупівель".
Деталі: З трибуни парламенту також виступав президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати кандидатуру Резнікова і призначити його міністром оборони.
Президент додав, що міністр оборони має користуватися автотритетом серед військовослужбовців.
За словами Резнікова, сильна армія – це вагомий дипломатичний аргумент під час переговорів з окупантами. Він зазначив, що неабияк знає це, оскільки кілька років вів переговори з окупантами в ТКГ.
Резніков додав, що інститут армії має найбільшу довіру серед українського населення, водночас до окремих бійців ставляться без належної поваги і це потрібно виправити.
Призначення Резнікова підтримали 273 народні депутати.
Передісторія:
- 3 листопада Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.
- Фракція "Слуга народу" висунула Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана, а Ірину Верещук зайняти місце Резнікова в МінТОТ.
- У березні Резніков заявляв, що після повернення Криму Україна видворить усіх росіян, які переїхали туди під час окупації.