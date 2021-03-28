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Резніков: Росіян, які незаконно переїхали до Криму — видворять

Неділя, 28 березня 2021, 01:50

Громадяни Росії, які незаконно переїхали на територію окупованого Росією Криму, будуть депортовані.

Джерело: міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков на телеканалі "Дом"

Пряма мова: "Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно. Але вони, по суті, пособники цього злочину, що вчиняється офіційної Росією, офіційним Кремлем. Тому їх доля...

Я не люблю слово "депортація", воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни. Це право будь-якої країни".

Деталі: Резніков наголосив, що підхід повинен бути індивідуальний, і якщо громадяни Росії прибули на окуповану територію законним шляхом, то "напевно, до них не буде питань".

Нагадаємо: Наприкінці жовтня в МЗС повідомляли, що окупанти витісняють українське населення з Криму, переселяючи туди російських громадян. За російською статистикою, близько 100 тисяч росіян заїхали до Криму, неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. В МЗС вважають, що на півострів прибуло принаймні 500 тисяч росіян.

Теми: КримРосія


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