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У Києві від Covid помер 8-річний хлопчик, серед померлих – жодного вакцинованого

Четвер, 4 листопада 2021, 12:07
Фото киїської міської влади kyivcity.gov.ua

У Києві упродовж цього тижня щодоби від ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби помирають від 40 до понад 60 осіб, минулої доби померла 41 людина, зокрема хлопчик 8 років.

Джерело: заява міського голови столиці Віталія Кличка на засіданні Київської міської ради 4 листопада, "Укрінформ", Facebook Кличка

Пряма мова Кличка: "Ситуація з розповсюдженням вірусу в країні загалом достатньо тривожна. Україна сьогодні – третя у світі і друга в Європі за смертністю від ковіду. В Києві цього тижня – від 40 до понад 60 летальних випадків щодоби. За минулу добу, наприклад, 41 смерть, у тому числі помер 8-річний хлопчик…

99% тих, хто потрапляє в лікарні, це люди невакциновані. І серед тих, хто помер від вірусу в столиці, жодного вакцинованого. Це відповідь тим, хто говорить, що вакцинація не потрібна".

Деталі: За словами мера, в Києві щодня госпіталізують понад пів тисячі людей, більшість із яких у тяжкому стані.

Так, за добу 3 листопада у столиці підтвердилося 1 836 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 41 людина померла, госпіталізували 255 хворих на коронавірус і 303 особи з підозрою на Covid-19 чи пневмонією. Одужав 941 житель столиці. 

Київ минулої доби був на третьому місці серед регіонів України за добовим приростом хворих та кількістю смертей від Covid.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (414), Дарницькому (296) та Святошинському (188) районах.

Серед нових хворих 1 083 жінки включно зі 100-річною пацієнткою, 645 чоловіків аж до 92 років, 61 дівчинка та 47 хлопчиків від 1-2 місяців і до 17 років.

Серед померлих за минулу добу у Києві – хлопчик 8 років, 26 жінок від 55 до 86 років, 14 чоловіків від 31 до 79 років

 

Кличко також наголосив, що у столиці практично заповнені всі реанімації у лікарнях.

"Заповнені 70% ліжок із киснем. Як зазначають медики, в цю хвилю коронавірусу лікарні потребують втричі більше кисню, ніж у попередній хвилі. Ми робимо все можливе. 88% ліжок в медзакладах столиці обладнані подачею кисню", – розповів Кличко.

Він запевнив, що медики в столиці забезпечуються всім необхідним.

Також Кличко повідомив, що засідання Київської міської ради проходить в умовах протиепідемічних заходів.

"Усі, щоб потрапити на засідання Київради, пред’являють Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест, або документ про одужання від коронавірусу. Правила єдині для всіх киян. І депутати Київради не виняток", – заявив Кличко.

Нагадаємо: У Києві з 1 листопада запроваджені посилені карантинні обмеження, характерні для червоної зони епідемічної небезпеки. 

Лише за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту дозволене відвідування закладів харчування, готелів, установ і закладів соціального захисту, спортивних залів, фітнес-центрів, ЦНАПів, управлінь праці та соціального захисту, управлінь пенсійного фонду, торгово-розважальних центрів, а також проведення масових заходів.

Теми: КиївкоронавірусCovid-2019Віталій Кличкодіти


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