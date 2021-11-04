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Флагман 6-го флоту США увійшов до Чорного моря: росіяни заявили, що стежать

Четвер, 4 листопада 2021, 12:22
Флагман 6-го флоту США увійшов до Чорного моря: росіяни заявили, що стежать
USS Mount Whitney. Фото з сайту 6 флоту ВМС США

У російських військових структурах повідомляють, що американський корабель USS Mount Whitney 4 листопада увійшов до вод Чорного моря, і росіяни відстежують його маневри.

Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс" з посиланням на повідомлення Національного центру управління оборони РФ

Деталі: На кораблі здійснюють управління та керівництво діями Військово-морських сил США. До того ж, він оснащений багатьма приладами радіотехнічної розвідки, спостереження за повітряною, надводною та підводною обстановкою. Через бойове судно можна передати великі обсяги даних захищеними канали спецзв’язку.

Наприкінці минулого тижня командування НАТО оголосило про початок операцій у Середземному та Чорному морях. Метою операцій називали забезпечення безпеки та стабільності у регіоні.

USS Mount Whitney – другий командний корабель типу Blue Ridge, флагманський корабель 6-го флоту США. Став до ладу 16 січня 1971.

Брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях, Індійському океані. У 1994 брав участь в операції на Гаїті. З 2005 року – флагманський корабель 6-го флоту США, базується в італійському порту Гаета.

Передісторія:

  • 1 листопада американські військові повідомили, що USS Mount Whitney прямує до Чорного моря. Президент РФ Владімір Путін погрожував стежити за ним "у приціл".
  • 30 жовтня до Чорного моря увійшов ще один американський військовий корабель, есмінець USS Porter.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосіяЧорне мореСШАфлот
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