Американський есмінець USS Porter почав перехід у Чорне море

Американський ракетний есмінець USS Porter (DDG78) розпочав перехід у Чорне море.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення командування Шостого флоту Військово-морських сил США

Дослівно командування: "USS Porter (DDG 78) розпочав північний транзит у Чорне море для спільних операцій із союзниками та партнерами НАТО в регіоні".

Деталі: У Національному центрі управління обороною Росії у відповідь заявили, що сили та засоби Чорноморського флоту стежать за діями есмінця з керованою ракетною зброєю Porter ВМС США.

BREAKING: #USSPorter (DDG 78) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/TSP5kg9FLE