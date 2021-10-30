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Американський есмінець USS Porter почав перехід у Чорне море

Субота, 30 жовтня 2021, 14:26
Фото getty images

Американський ракетний есмінець USS Porter (DDG78) розпочав перехід у Чорне море.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення командування Шостого флоту Військово-морських сил США

Дослівно командування: "USS Porter (DDG 78) розпочав північний транзит у Чорне море для спільних операцій із союзниками та партнерами НАТО в регіоні".

Деталі: У Національному центрі управління обороною Росії у відповідь заявили, що сили та засоби Чорноморського флоту стежать за діями есмінця з керованою ракетною зброєю Porter ВМС США.

USS Porter регулярно заходить у Чорне море. У лютому 2021 року він тренувався з українськими ВМС.

Теми: Чорне мореСША


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