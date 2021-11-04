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Головою апарату Ради призначили колишнього "смотрящого" за Разумковим

Четвер, 4 листопада 2021, 13:10
Головою апарату Ради призначили колишнього смотрящого за Разумковим
В'ячеслав Штучний, скриншот

Верховна Рада проголосувала за призначення головою апарату парламенту В'ячеслава Штучного, який колись вже обіймав цю посаду і на замовлення Офісу президента слідкував за діями спікера Дмитра Разумкова.

Джерело: засідання Ради у четвер

Деталі: Відповідне рішення підтримали 315 депутатів. Штучного призначили за поданням голови ВР Руслана Стефанчука.

Під час свого виступу перед призначенням Штучний пообіцяв забезпечити дотримання регламенту і прискорити процеси діджиталізації в парламенті. Крім того, на новій посаді він планує "плідно попрацювати" над законом про парламентську службу і утворити дослідницьку службу і тренінговий центр для працівників апарату і народних депутатів.

Також Штучний збирається реформувати телеканал "Рада".

Посада керівника апарату Ради лишалася вакантною з 16 липня 2020 року.

Передісторія: Штучний вже очолював апарат парламенту із вересня 2019 по липень 2020 року. Як писала Українська правда, тоді йому приплачували в Офісі президента за те, щоб він слідкував за діями тодішнього керівника Ради Дмитра Разумкова.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Верховна РадаРазумков ДмитроОфіс президента
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