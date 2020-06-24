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Банкова знайшла "наглядача", який слідкує за Разумковим – джерела

Середа, 24 червня 2020, 13:27
Банкова знайшла наглядача, який слідкує за Разумковим – джерела

В Офісі президента платять керівнику апарату Верховної Ради В’ячеславу Штучному, аби той слідкував за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова.

Джерело: стаття УП "Мономеншість. Як і чому розвалюється фракція Зеленського"

Амбіції спікера не дають спокою Офісу президента, тож, аби контролювати дії Разумкова, на Банковій призначили "наглядача" за головою ВРУ. Ним став керівник апарату Ради В’ячеслав Штучний. 

Один з впливових депутатів "Слуги народу": "Діма якось дізнався, що Штучний "сидить на зарплаті" в ОПУ. Викликає його і каже: "Мені кажуть, що платить Банкова". А той йому відповідає: "Так. Ви ж мені нічого не пропонуєте, то я і погодився". Разумков аж присів від такої "відвертості". Каже, що давай заяву, але Штучний якось з’їхав.

А потім ввечері дзвонить до Діми президент: "Я там чув, ти хочеш звільнити Штучного. Не чіпай його, це член нашої команди". Діма каже: "Так я його ж брав на роботу, це мій підлеглий, я буду розбиратись сам".

Деталі: Відзначається, що нинішній керівник ОПУ Андрій Єрмак поводиться з Разумковим як друг, але в той же час за спиною створює конфлікти.

Співрозмовники в оточенні спікера розповідають, що він вважає, що "покупка" Штучного не обійшлась без Єрмака.

За даними УП, люди Єрмака прощупують можливість зняття Разумкова з посади спікера – поки непублічно.

Проблеми у Разумкова виникли не тому, що він щось не так робить, чи погано працює, а через те, що голова ВРУ демонструє свою самостійність.

За неповний рік роботи в парламенті Разумков вибудував рівні відносини з усіма фракціями, їздить з офіційними поїздками в регіони, що уже давно стало прерогативою президента.

Один з керівників фракції "СН": "Ми вже навіть підколювали Діму, що він до президентських виборів готується і їздить у турне". 

У "Слузі народу" на Разумкова орієнтується близько 30 депутатів. Це переформатована так звана "Група 719", яка була названа на честь номера у готелі Rixos у Трускавці, в якій жив під час відомого тренінгу депутат Сергій Бабак. 

Один з членів цієї групи: "Діма цю групу не збирав, не групував, спеціально нічого такого не робив, щоб не викликати ревності на Банковій. Хоча міг. Але так, справді, люди до нього тягнуться. Разумков з нами комунікує, радиться з різних питань".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков ДмитроЗеленськийАндрій ЄрмакОфіс президента
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