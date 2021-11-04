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Британія першою у світі схвалила таблетки від коронавірусу

Четвер, 4 листопада 2021, 13:24
Британія першою у світі схвалила таблетки від коронавірусу
Molnupiravir, фото з сайту news.emory.edu

Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір" проти Covid-19, який можна приймати вдома.

Про затвердження ліків повідомило Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів (MHRA) у четвер, пише "Європейська правда". 

"Противірусний препарат Lagevrio (Molnupiravir) є безпечним та ефективним у зниженні ризику госпіталізації та смерті у людей із легкою та середньою формою тяжкості Covid-19, які мають підвищений ризик розвитку тяжкого захворювання", - повідомило агентство.

"Молнупіравір" схвалений для застосування у людей з коронавірусом у легкій та середнього ступеня важкості формі принаймні з одним фактором ризику розвитку важкої форми захворювання. До таких факторів ризику належать ожиріння, літній вік (більше 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

Препарат, розроблений компаніями Ridgeback Biotherapeutics та Merck Sharp&Dohme (MSD), перешкоджає реплікації вірусу. Завдяки підтримці низького рівня вірусу в організмі зменшується важкість перебігу захворювання.

На основі даних клінічних випробувань вдалось з’ясувати, що препарат найбільш ефективний при прийомі на ранніх стадіях інфекції. Тому MHRA рекомендує використовувати його якнайшвидше після позитивного результату тесту на Covid-19 і протягом п'яти днів після появи симптомів.

"Сьогодні історичний день для нашої країни, оскільки Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила противірусний препарат, який можна приймати вдома від Covid-19. Це змінить правила гри для найбільш вразливих та людей з ослабленим імунітетом, які невдовзі зможуть отримати новаторське лікування", - прокоментував міністр охорони здоров’я Британії Саджид Джавід.

"Молнупіравір" є першим противірусним препаратом від Covid, який можна приймати у вигляді таблеток, а не вводити внутрішньовенно.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) наприкінці жовтня почало прискорену процедуру вивчення цього препарату для лікування Covid-19 у дорослих.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика БританіяCovid-2019коронавірусмедициналіки
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