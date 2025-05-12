Трамп анонсував указ, який знизить ціни на ліки у США на 30–80%

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише "один з найважливіших в історії країни" указ, який та суттєво знизить ціни на рецептурні ліки і фармацевтичні препарати у Штатах і підвищить у світі.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп заявив, що його дивувало, що американці платили у п’ять-десять разів більше ніж в інших країнах за ті самі препарати, вироблені тими ж компаніями.

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Пряма мова Трампа: "Ми збираємося робити правильну річ, те, за що демократи боролися багато років.

Тому я радий оголосити, що завтра вранці у Білому домі о 9:00 ранку я підпишу один із найважливіших указів в історії нашої країни.

Ціни на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати будуть ЗНИЖЕНІ майже миттєво на 30–80%".

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Деталі: Разом з тим, зазначив Трамп, для решти країн вони зростуть – за його словами нібито для вирівнювання глобального фармацевтичного ринку.

Він додав, що підписання указу дозволить знизити витрати на охорону здоров’я американських громадян до безпрецедентних рівнів і заощадити для бюджету "трильйони доларів".