"Слуга народу" може вигнати нардепа, який "розчарувався у політиці партії"

Політична партія "Слуга народу" може провести свій з'їзд 20 або 27 листопада, на якому може вирішитись питання про виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради, керівник політсили Олександр Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "З'їзди проходять у нас у вихідні... У нас субот (у листопаді) не так багато залишилося: післязавтра (6 листопада) його точно не буде, далі 13-те, 20-те чи 27-те... За тиждень з'їзд неможливо підготувати, бо це документи та конференції обласні, а ось 20 чи 27 як ймовірні дати я б розглядав.

Я зараз проводжу службове розслідування: зникла заява пана Дмитрука (імовірно, йдеться про вступ до партії)… Якщо фракція поставить питання про його вилучення з фракції, то ми далі, як правило, в автоматичному режимі виключаємо з партії".

Деталі: За словами Корнієнка, на з'їзді може вирішитись питання про виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука, риторика якого щоразу йде врозріз із позицією "Слуги народу".

Що передувало: В одному з інтерв'ю у вересні Дмитрук заявив про своє розчарування "Слугою народу".

Нагадаємо: На дострокових виборах до Верховної Ради у липні 2019 року в окрузі №133 Одеської області переміг представник партії "Слуга народу" майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу на той момент 26-річний Артем Дмитрук.