Від "Слуги народу" в Раду проходить 26-річний чемпіон з пауерліфтингу

Джерело: ЦВК

На дострокових виборах до Верховної Ради в окрузі №133 Одеської області перемагає представник партії "Слуга народу" майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу 26-річний Артем Дмитрук.

Деталі: За результатами обробки 97,64% електронних протоколів він набирає 32,66% голосів виборців. Його найближчий суперник 34-річний представник партії "Опозиційна платформа – За життя" підприємець Віктор Баранський має 26,2% електоральної підтримки.

За даними ЦВК та з відкритих джерел Дмитрук – уродженець міста Козятин Вінницької області. Він є переможцем різних турнірів з боксу, самбо і панкратіону. Має вищу освіту. Власник двох спортклубів в Одесі.