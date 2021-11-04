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Трьох живих вовків намагалися вивезти з України під виглядом собак

Четвер, 4 листопада 2021, 16:08
Фото пресслужби Київської митниці ДМСУ

Київські правоохоронці запобігли 3 листопада незаконному вивезенню трьох живих вовків до Непалу через аеропорт "Бориспіль".

Джерело: facebook-сторінка київського управління Державної митної служби, пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Київські митники викрили зухвалу спробу вивезення за кордон через аеропорт "Бориспіль" живих тварин – трьох молодих вовків.

Так звані "собаки" подавали зовсім не характерні для них звуки. Всі три особини не скулили, а вили. Та й за зовнішнім виглядом тварини аж ніяк не були подібні до милих і звичних лайок, а мали всі ознаки вовчої статури і окрасу.

Сіроманців буде вилучено і відправлено на відповідальне зберігання на Харківщину у "Фельдман екопарк"."

Деталі: Відправником був громадянин Індії.

У митниці повідомили, що тварин хотіли провезти під виглядом собак породи "сибірська лайка", яка не є дуже коштовною (15 тис. грн за особину). 

Остаточне визначення біологічного виду тварин виконають відповідні фахівці. Митники складають протокол за порушення митних правил, адже відправник не мав належним чином оформленої митної декларації та документів на право переміщення вовків, а саме дозволу CITES, документів про право набуття тварин і ветеринарного свідоцтва.

Нагадаємо: 2 листопада українські прикордонники зупинили незвичайну спробу контрабанди: чоловік їхав з Росії з іконою, наклеєною на спині.

Українська правда
Теми: контрабандамитницяПрикордонна служба


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