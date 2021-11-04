Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трьох живих вовків намагалися вивезти з України під виглядом собак

Четвер, 4 листопада 2021, 15:08
Трьох живих вовків намагалися вивезти з України під виглядом собак
Фото пресслужби Київської митниці ДМСУ

Київські правоохоронці запобігли 3 листопада незаконному вивезенню трьох живих вовків до Непалу через аеропорт "Бориспіль".

Джерело: facebook-сторінка київського управління Державної митної служби, пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Київські митники викрили зухвалу спробу вивезення за кордон через аеропорт "Бориспіль" живих тварин – трьох молодих вовків.

Так звані "собаки" подавали зовсім не характерні для них звуки. Всі три особини не скулили, а вили. Та й за зовнішнім виглядом тварини аж ніяк не були подібні до милих і звичних лайок, а мали всі ознаки вовчої статури і окрасу.

Сіроманців буде вилучено і відправлено на відповідальне зберігання на Харківщину у "Фельдман екопарк"."

Деталі: Відправником був громадянин Індії.

У митниці повідомили, що тварин хотіли провезти під виглядом собак породи "сибірська лайка", яка не є дуже коштовною (15 тис. грн за особину). 

Остаточне визначення біологічного виду тварин виконають відповідні фахівці. Митники складають протокол за порушення митних правил, адже відправник не мав належним чином оформленої митної декларації та документів на право переміщення вовків, а саме дозволу CITES, документів про право набуття тварин і ветеринарного свідоцтва.

Нагадаємо: 2 листопада українські прикордонники зупинили незвичайну спробу контрабанди: чоловік їхав з Росії з іконою, наклеєною на спині.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: контрабандамитницяПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
контрабанда
ЄС не фіксує значної контрабанди зброї з України – єврокомісарка в Києві
В Україну намагалися ввезти майже цілий літак по частинах – митники
Поліція затримала турка-контрабандиста героїну, якого шукав Інтерпол
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: