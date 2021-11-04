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Зеленський має ветувати закон про фінзвіти партій – Чесно

Четвер, 4 листопада 2021, 16:34

Громадський рух "Чесно" заявляє, що президент Володимир Зеленський має ветувати закон про відновлення фінансового звітування партій, бо цей документ дозволить політичним силам і далі приховувати, на що вони витратили мільйони гривень з бюджету.

Джерело: "Чесно"

Деталі: У громадському русі наголосили, що прийнятий 2 листопада законопроєкт 5253-1 не відновлює повноцінне звітування. Депутати проголосували тільки за подання раніше неподаних звітів, при цьому вони не вилучили із закону про політичні партії норму, яка і дозволяла не подавати фінзвітності.

"Чесно" зазначає, що депутати знали про те, що законопроєкт повністю не відновлює фінзвітність, ще до голосування. Але, коли розглядали відповідну поправку (про виключення із законодавства норми, що дозволяла не подавати звітність – ред.), то її не підтримали.  

"Чесно" підкреслює, що наразі єдиний спосіб виправити помилку – ветування закону президентом і повернення його доопрацювання.

Причин для цього кілька:

  • документ не досягає основної поставленої цілі – відновлення звітування,
  • принаймні дві підтримані поправки до законопроєкту є корупціогенними й мають бути або видозмінені, або ж повністю виключені з тексту документу.

У "Чесно" пояснили – якщо цього не станеться, то українці ризикують залишитися без фінзвітності партій на невизначений період. Зокрема, виборці можуть дізнатись, куди витратили рекордні для держфінансування партій 886 мільйонів гривень, передбачених у бюджеті на 2022 рік.

Чому це важливо: Через відсутність фінансових звітів партій громадяни не мають доступу до критично важливої інформації про те, як збирають і витрачають гроші ті, хто керує країною або прагне нею керувати.

Зволікання з відновленням звітування "Чесно" пов'язує із підвищенням ефективності роботи НАЗК. Наприкінці 2020 та на початку 2021 року за підсумками перевірки партійної звітності Нацагентство тричі приймало рішення про призупинення державного фінансування – партіям "Батьківщина", "Голос" та "Слуга народу".

Передісторія:

  • 30 березня 2020 року Верховна Рада підтримала зміни до законодавства, які покликані пом'якшити негативний вплив пандемії та карантину. Але, якщо послаблення для бізнесу (сплата податків, подання звітності) були розраховані лише на кілька місяців, то політичним партіям дозволили не подавати фінзвіти аж до завершення "здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби".
  • На початку 2021 року Верховна Рада зробила певні кроки у питанні відновлення звітування. Відповідний законопроєкт (№4611) схвалив профільний комітет, втім за 8 місяців його так і не винесли на голосування у сесійну залу.
  • У жовтні стало відомо, що парламентські політсили не відзвітували, куди витратили 1,5 мільярда гривень, отриманих з держбюджету.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радапартіїгрошібюджет
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