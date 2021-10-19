Партії не показали, на що витратили 1,5 млрд бюджетних гривень – Чесно

Парламентські політсили не відзвітували, куди витратили 1,5 мільярда гривень, отриманих з держбюджету.

Джерело: Громадський рух "Чесно", який проаналізував інформацію на сайті НАЗК та в електронному реєстрі звітності політичних партій POLITDATA

Дослівно: "Уже близько 1,5 року не подають звітності більшість парламентських партій, які отримують державне фінансування. У 2020-2021 роках вони отримали з кишень платників податків майже 1 мільярд гривень базового державного фінансування та ще майже 0,5 мільярда компенсації за витрати на ведення виборчої кампанії. Через відсутність звітів неможливо з'ясувати, як партії розпоряджаються цими коштами".

Деталі: "Чесно" зазначає, що формально партії не порушують жодних законів, але вони ігнорують усі принципи прозорості.

Попри відсутність звітів, у проєкті бюджету-2022 на фінансування партій передбачили рекордні 886 мільйонів гривень.

За даними "Чесно", кількість партій, які подають фінансові звіти, системно зменшується ще з початку 2020 року.

Якщо звіти за перший квартал 2020 року подала 251 партія, то за перший квартал цього року – 75, а за другий квартал – лише 28, або 7,4% від загальної кількості зареєстрованих в Україні політсил (близько 380).

Для довідки: 30 березня 2020 року Верховна Рада підтримала зміни до законодавства, які покликані пом'якшити негативний вплив пандемії та карантину. Але, якщо послаблення для бізнесу (сплата податків, подання звітності) були розраховані лише на кілька місяців, то політичним партіям дозволили не подавати фінзвіти аж до завершення "здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби".

На початку 2021 року Верховна Рада зробила певні кроки у питанні відновлення звітування. Відповідний законопроєкт (№4611) схвалив профільний комітет, втім за 8 місяців його так і не винесли на голосування у сесійну залу.

Чому це важливо: Через відсутність фінансових звітів партій громадяни не мають доступу до критично важливої інформації про те, як збирають і витрачають гроші ті, хто керує країною або прагне нею керувати.

Зволікання з відновленням звітування "Чесно" пов'язує із підвищенням ефективності роботи НАЗК. Наприкінці 2020 та на початку 2021 року за підсумками перевірки партійної звітності Нацагентство тричі приймало рішення про призупинення державного фінансування – партіям Батьківщина, Голос та Слуга народу.