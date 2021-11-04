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Українські військові змусили окупантів припинити вогонь на Донбасі – штаб

Четвер, 4 листопада 2021, 16:49
Українські військові змусили окупантів припинити вогонь на Донбасі – штаб
Фото штабу ООС

У четвер збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військові відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, зокрема, біля Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, а в напрямку Попасної бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У штабі зауважили, що два обстріли окупантів велися із забороненого мінськими домовленостями озброєння, а от бійці ОС такою зброєю не користувались.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, і рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаОРДЛО
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