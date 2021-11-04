Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Лаврі митрополит Павло з "братами" поскандалив з журналістами

Четвер, 4 листопада 2021, 19:41
Скриншот з відео

У Києво-Печерській лаврі виник конфлікт між митрополитом Павлом, його "братами" та журналістами, які вели трансляцію гасіння пожежі у святині – один з батюшок вихопив у журналіста телефон, а владика Павло закликав "нічого не віддавати" представнику ЗМІ.

Джерело: відео на сторінці "Магнолія-ТВ" у Facebook

Деталі: Як видно з відео, до знімальної групи "Магнолія-ТВ" підійшов чоловік у рясі (пізніше він назвався отцем Арсенієм – ред.), сказав не знімати у Лаврі і силою забрав у журналіста телефон.

 
Скриншот з відео 

Після цього отець Арсеній пішов до групи інших представників духівництва, серед яких був і скандально відомий настоятель Лаври Павло.

Журналіст рушив слідом і просив віддати телефон, додавши, що він виконує професійні обов’язки – веде прямий ефір, а це його обладнання. Він також заявив, що викличе поліцію.

Пряма мова митрополита Павла: "Не віддавай нічого. Вичеркни – тоді віддай. Вас пригласив хто-то? Я вас пригласив? Какая (надзвичайна подія – ред.)? Ви помогли? Ви помогли заливати? Нінада, нічого не давай. Всьо. З богом".

Деталі: Пізніше отець Арсеній запропонув відійти в сторону, мовляв, там віддасть телефон. 

Він вимагав у журналіста стерти відео на телефоні, а в оператора перестати знімати і також видалити відео з камери.  

Чому це важливо: Такі дії представників церкви є перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. За це передбачена кримінальна відповідальність (стаття 171 ККУ).   

Зокрема, незаконне вилучення зібраних, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, і будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності – карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Читайте також: Сім "смертних" гріхів владики Павла

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: КиївцеркваЗМІскандал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Месенджер Telegram змінює принцип роботи

США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ

Андрій Шевченко стане тренером італійського футбольного клубу – ЗМІ

В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок

Під Одесою напали на депутата з Херсонщини, він у важкому стані

Помер нардеп багатьох скликань Юхим Звягільський

Усі новини...
Київ
Захоплення Кабміну з гранатою: суд відпустив підозрюваного ветерана під домашній арешт
Настав час децентралізувати Київ
У Києві декомунізували 12 вулиць і назвали сквер на честь Сліпака
Останні новини
18:27
Німеччина повертає посла в Афганістан, він розпочне контакти з талібами
17:56
Приватбанк зупинить транзакції по картках та роботу Приват24 на одну ніч
17:48
Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням
17:36
Словаччина: через конфлікт всередині коаліції неможливо прийняти ключові реформи
17:28
Месенджер Telegram змінює принцип роботи
17:02
США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ
16:52
мапаПогода у неділю: синоптики розповіли, де дощитиме
16:31
Розпочався імпорт електроенергії з Білорусі
16:26
Андрій Шевченко стане тренером італійського футбольного клубу – ЗМІ
15:39
В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок
Усі новини...