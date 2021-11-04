У Лаврі митрополит Павло з "братами" поскандалив з журналістами

У Києво-Печерській лаврі виник конфлікт між митрополитом Павлом, його "братами" та журналістами, які вели трансляцію гасіння пожежі у святині – один з батюшок вихопив у журналіста телефон, а владика Павло закликав "нічого не віддавати" представнику ЗМІ.

Джерело: відео на сторінці "Магнолія-ТВ" у Facebook

Деталі: Як видно з відео, до знімальної групи "Магнолія-ТВ" підійшов чоловік у рясі (пізніше він назвався отцем Арсенієм – ред.), сказав не знімати у Лаврі і силою забрав у журналіста телефон.

Скриншот з відео

Після цього отець Арсеній пішов до групи інших представників духівництва, серед яких був і скандально відомий настоятель Лаври Павло.

Журналіст рушив слідом і просив віддати телефон, додавши, що він виконує професійні обов’язки – веде прямий ефір, а це його обладнання. Він також заявив, що викличе поліцію.

Пряма мова митрополита Павла: "Не віддавай нічого. Вичеркни – тоді віддай. Вас пригласив хто-то? Я вас пригласив? Какая (надзвичайна подія – ред.)? Ви помогли? Ви помогли заливати? Нінада, нічого не давай. Всьо. З богом".

Деталі: Пізніше отець Арсеній запропонув відійти в сторону, мовляв, там віддасть телефон.

Він вимагав у журналіста стерти відео на телефоні, а в оператора перестати знімати і також видалити відео з камери.

Чому це важливо: Такі дії представників церкви є перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. За це передбачена кримінальна відповідальність (стаття 171 ККУ).

Зокрема, незаконне вилучення зібраних, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, і будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності – карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

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