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Аваков розповів, як РНБО вводила санкції: Папки за 5 хвилин до засідання і жодних доказів

Четвер, 4 листопада 2021, 21:00
Аваков розповів, як РНБО вводила санкції: Папки за 5 хвилин до засідання і жодних доказів
Скриншот з відео

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інформацію про компанії та людей, щодо яких збиралися запровадити санкції, члени РНБО отримували за 5 хвилин до засідання і там часто не було доказової бази.

Джерело: Аваков в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова Авакова: "Коли РНБО у нас перетворилася на хайпі – абсолютно на хайпі – на ситуацію штампування санкцій – це було неприпустимо, я не хотів у цьому брати участь.

Тому що кожне РНБО я приходив – я, член РНБО, не маленький, не останній – я приходив і чекав, і мені за 5 хвилин до цього (засідання – ред.) видавали папочку. Я відкривав папочку і уважно читав, потім піднімав голову і казав: "А ось ця фірма сюди внесена на підставі чого?" Вони кажуть: "Як? Ну подивіться, там є оперативна довідка". Я казав: "Ну, у мене таких довідок повний стіл завалений – вони половина неправда, а половина їх треба доопрацьовувати. На основі чого (внесена фірма – ред.)?".

Деталі: Аваков також розповів, що на засіданні РНБО могли "з голосу" називати прізвища, яких у папці взагалі не було. І нібито секретар РНБО Олексій Данилов на це спокійно відповів – мовляв, просто не встигли розмножити.

За словами колишнього міністра, це "гігантська проблема" та "спрощення ситуації". Він також упевнений, що "санкції проти громадян України запроваджувати не можна".

"У результаті немає РНБО як виконавчого органу влади. РНБО призначається указами президента – всіх призначив, усіх звільнив. По суті рішення РНБО – це рішення президента України. Це знову вертикалізація влади без балансу", – підсумував Аваков.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковРНБОсанкції
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