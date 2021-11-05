Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За місяць в Європі covid-захворюваність зросла на 55%

П'ятниця, 5 листопада 2021, 00:10
За місяць в Європі covid-захворюваність зросла на 55%
фото: МОЗ

У Європі за останні чотири тижні зафіксовано зростання випадків COVID-19 на 55%, незважаючи на наявність вакцин, і це є попередженням для всього світу.

Джерело: директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, цитує Reuters

Деталі: Райан заявив, що деякі європейські країни мають "неоптимальне охоплення вакцинацією", незважаючи на наявність.

"Це попередження для світу, аби показати, що відбувається в Європі, незважаючи на наявність вакцин", – сказав Райан на пресконференції.

Нагадаємо: Україна – третя у світі та друга в Європі за смертністю від covid.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європакоронавірусохорона здоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Європа
Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену вже цьогоріч – Шольц
Байден після саміту НАТО відвідає Фінляндію для зустрічі з лідерами країн північної Європи
Головний дипломат ЄС: військова підтримка України має стати довгостроковим проєктом
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: