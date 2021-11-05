За місяць в Європі covid-захворюваність зросла на 55%

У Європі за останні чотири тижні зафіксовано зростання випадків COVID-19 на 55%, незважаючи на наявність вакцин, і це є попередженням для всього світу.

Джерело: директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, цитує Reuters

Деталі: Райан заявив, що деякі європейські країни мають "неоптимальне охоплення вакцинацією", незважаючи на наявність.

"Це попередження для світу, аби показати, що відбувається в Європі, незважаючи на наявність вакцин", – сказав Райан на пресконференції.

Нагадаємо: Україна – третя у світі та друга в Європі за смертністю від covid.