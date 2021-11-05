"Ми будемо їх нарощувати" – Генштаб про безпілотники Bayraktar

Начальник Генерального штабу Сергій Шаптала заявив, що ЗСУ були змушені застосувати Bayraktar після застосування окупантами артилерії та вбивства українського військового.

Джерело: Шаптала в ефірі ток-шоу "Право на владу"

Пряма мова: "Нам держава закупляє Bayraktar, в нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємося.

Ми будемо їх нарощувати ще.

Та ситуація, яку зараз обговорюють – правильно ми застосували Bayraktar, неправильно – це було рішення головнокомандувача".

"Вони (окупанти – ред.) порушили Мінські угоди, вони поставили причепну артилерію, яка обстрілювала наші позиції, де загинув наш військовослужбовець і був поранений.

Після того, як було сказано, що ОБСЄ не спрацювало, не спрацювала нота дипломатії, після цього главком прийняв рішення відповісти стрільбою з Bayraktar".

"Якби Bayraktar залетів на їхню територію, думаю, вони скористувалися б можливістю і знищили б наш Bayraktar".

"…вони порушили відстані, на які повинні були відвести свою артилерію. Вони витягли її знову на передній край".

Нагадаємо: 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар".