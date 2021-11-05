Канада щеплюватиме бустерною дозою ковід-вакцини жителів від 12 років

У Канаді найбільша провінція Онтаріо планує протягом найближчих місяців щепити більшість населення бустерною дозою ковід-вакцини.

Джерело: головний санітарний лікар Онтаріо Кіеран Мур, цитує Укрінформ

Деталі: За його словами, спершу на щеплення претендуватимуть найбільш вразливі групи населення.

Так, вже цього тижня на третє щеплення зможуть записатися онтарійці, старші 70 років, медики, представники корінних народів, а також люди, які раніше отримали дві дози щеплення AstraZeneca.

Утім, вже на початку наступного року усі жителі провінції, старші 12 років, які отримали другу дозу не раніше, ніж півроку тому, зможуть записатися на третє щеплення.

При цьому Мур наголосив, що бустерна доза не буде обов’язковою, й повністю вакцинованими вважатимуться усі люди, які отримали два щеплення.

Нагадаємо: У Європі за останні чотири тижні зафіксовано зростання випадків COVID-19 на 55%, незважаючи на наявність вакцин, і це є попередженням для всього світу.