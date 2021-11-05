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Помічник Байдена заразився коронавірусом – ЗМІ

П'ятниця, 5 листопада 2021, 06:04
Помічник Байдена заразився коронавірусом – ЗМІ
Джо Байден, фото: GETTY IMAGES

Помічник Джо Байдена, який супроводжував президента США на міжнародних самітах в Європі, отримав позитивний результат на коронавірусну інфекцію.

Джерело: Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Помічник Байдена отримав позитивний результат експрес-тесту, перебуває на карантині в Шотландії в очікуванні результату ПЛР-тесту.

Крім того, інші члени делегації, які контактували з помічником Байдена, не полетіли у США на президентському борту, залишившись у Шотландії.

Видання зазначає, що Байден у вівторок отримав негативний результат тесту на ковід.

Нагадаємо: Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила в неділю ввечері, що отримала позитивний результат на COVID-19 після того, як вирішила не їхати із президентом США Джо Байденом на саміт G20 в Рим, оскільки члени її родини раніше отримали позитивні тести.

Теми: СШАкоронавірус
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