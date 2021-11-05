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Через наплив авто в Києві стався збій у роботі громадського транспорту

П'ятниця, 5 листопада 2021, 08:54
Через наплив авто в Києві стався збій у роботі громадського транспорту
ілюстративне фото з сайту Unsplash

У Києві через скупчення автомобілів є затримки у роботі громадського транспорту.

Джерело: Київпастранс у Телеграмі

Деталі: З причини скупчення автотранспорту є затримки в русі автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського- бул. Перова- пр. Шухевича.

На місце викликали поліцію.

Повідомляється про введення оперативного положення №4 ( рух транспорту без дотримання розкладу).

Нагадаємо: В столиці з 1 листопада діють суворі карантинні обмеження: проїзд у громадському транспорті можливий лише за наявності сертифіката про щеплення від коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на агтиген, чинних протягом 72 години.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київавтотранспорт
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