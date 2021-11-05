Через наплив авто в Києві стався збій у роботі громадського транспорту
П'ятниця, 5 листопада 2021, 08:54
У Києві через скупчення автомобілів є затримки у роботі громадського транспорту.
Джерело: Київпастранс у Телеграмі
Деталі: З причини скупчення автотранспорту є затримки в русі автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського- бул. Перова- пр. Шухевича.
На місце викликали поліцію.
Повідомляється про введення оперативного положення №4 ( рух транспорту без дотримання розкладу).
Нагадаємо: В столиці з 1 листопада діють суворі карантинні обмеження: проїзд у громадському транспорті можливий лише за наявності сертифіката про щеплення від коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на агтиген, чинних протягом 72 години.