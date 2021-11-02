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Транспорт для вакцинованих: у поліції розповіли, скільки "зайців" виявили в Києві 1 листопада

Вівторок, 2 листопада 2021, 10:01
Транспорт для вакцинованих: у поліції розповіли, скільки зайців виявили в Києві 1 листопада
фото: Ельдар Сарахман, УП

У перший день дії суворих обмежень у Києві поліція перевірила 482 одиниці громадського транспорту і виявила 20 випадків відсутності ковідних документів, необхідних для проїзду.

Джерело: пресслужба поліції Києва в коментарі УП

Деталі: Загалом 1 листопада правоохоронці провели 726 перевірок: у громадському транспорті - 482 та 244 - на об'єктах господарської діяльності.

Через відсутність ковід-документації у транспорті було складено 20 протоколів, на об’єктах господарювання – 18.

За недотримання маскового режиму у громадських місцях правоохоронці винесли 121 постанову, і у транспорті - 113 постанов.

Нагадаємо: У разі відсутності необхідних документів у громадян правоохоронці складають адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім направляються до суду для ухвалення рішення. Передбачений КУпАПом штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір штрафу визначає суд.

Передісторія:

  • Очільник столиці Віталій Кличко на брифінгу повідомив, що через наближення до показників "червоної" епідзони з 1 листопада запроваджуються суворі обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема проїзд у громадському транспорті буде можливим за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.
  • Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.
  • Для безперешкодного проїзду в громадському транспорті діє жовтий (про одну дозу вакцини) і зелений (про повну вакцинацію) сертифікат, ПЛР-тест, чинний протягом 72 годин, тест на антиген або довідка про одужання (наразі на стадії тестування –ред.). Діти до 18 років їздять без обмежень.

Українська правда

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Теми: Київтранспорткарантинполіція
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