Транспорт для вакцинованих: у поліції розповіли, скільки "зайців" виявили в Києві 1 листопада

У перший день дії суворих обмежень у Києві поліція перевірила 482 одиниці громадського транспорту і виявила 20 випадків відсутності ковідних документів, необхідних для проїзду.

Джерело: пресслужба поліції Києва в коментарі УП

Деталі: Загалом 1 листопада правоохоронці провели 726 перевірок: у громадському транспорті - 482 та 244 - на об'єктах господарської діяльності.

Через відсутність ковід-документації у транспорті було складено 20 протоколів, на об’єктах господарювання – 18.

За недотримання маскового режиму у громадських місцях правоохоронці винесли 121 постанову, і у транспорті - 113 постанов.

Нагадаємо: У разі відсутності необхідних документів у громадян правоохоронці складають адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім направляються до суду для ухвалення рішення. Передбачений КУпАПом штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір штрафу визначає суд.

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