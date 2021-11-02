Транспорт для вакцинованих: у поліції розповіли, скільки "зайців" виявили в Києві 1 листопада
У перший день дії суворих обмежень у Києві поліція перевірила 482 одиниці громадського транспорту і виявила 20 випадків відсутності ковідних документів, необхідних для проїзду.
Джерело: пресслужба поліції Києва в коментарі УП
Деталі: Загалом 1 листопада правоохоронці провели 726 перевірок: у громадському транспорті - 482 та 244 - на об'єктах господарської діяльності.
Через відсутність ковід-документації у транспорті було складено 20 протоколів, на об’єктах господарювання – 18.
За недотримання маскового режиму у громадських місцях правоохоронці винесли 121 постанову, і у транспорті - 113 постанов.
Нагадаємо: У разі відсутності необхідних документів у громадян правоохоронці складають адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім направляються до суду для ухвалення рішення. Передбачений КУпАПом штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір штрафу визначає суд.
Передісторія:
- Очільник столиці Віталій Кличко на брифінгу повідомив, що через наближення до показників "червоної" епідзони з 1 листопада запроваджуються суворі обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема проїзд у громадському транспорті буде можливим за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.
- Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.
- Для безперешкодного проїзду в громадському транспорті діє жовтий (про одну дозу вакцини) і зелений (про повну вакцинацію) сертифікат, ПЛР-тест, чинний протягом 72 годин, тест на антиген або довідка про одужання (наразі на стадії тестування –ред.). Діти до 18 років їздять без обмежень.