Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Транспорт для вакцинованих: у поліції розповіли, скільки "зайців" виявили в Києві 1 листопада

Вівторок, 2 листопада 2021, 11:01
фото: Ельдар Сарахман, УП

У перший день дії суворих обмежень у Києві поліція перевірила 482 одиниці громадського транспорту і виявила 20 випадків відсутності ковідних документів, необхідних для проїзду.

Джерело: пресслужба поліції Києва в коментарі УП

Деталі: Загалом 1 листопада правоохоронці провели 726 перевірок: у громадському транспорті - 482 та 244 - на об'єктах господарської діяльності.

Через відсутність ковід-документації у транспорті було складено 20 протоколів, на об’єктах господарювання – 18.

За недотримання маскового режиму у громадських місцях правоохоронці винесли 121 постанову, і у транспорті - 113 постанов.

Нагадаємо: У разі відсутності необхідних документів у громадян правоохоронці складають адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім направляються до суду для ухвалення рішення. Передбачений КУпАПом штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір штрафу визначає суд.

Передісторія:

  • Очільник столиці Віталій Кличко на брифінгу повідомив, що через наближення до показників "червоної" епідзони з 1 листопада запроваджуються суворі обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема проїзд у громадському транспорті буде можливим за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.
  • Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.
  • Для безперешкодного проїзду в громадському транспорті діє жовтий (про одну дозу вакцини) і зелений (про повну вакцинацію) сертифікат, ПЛР-тест, чинний протягом 72 годин, тест на антиген або довідка про одужання (наразі на стадії тестування –ред.). Діти до 18 років їздять без обмежень.

Українська правда
Теми: Київтранспорткарантинполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Контингент російських військ на українському кордоні може збільшитися взимку – Міноборони

Ліга Чемпіонів: "Шахтар" поборовся, але програв у Мадриді

Саакашвілі не буде помилувано – президент Грузії

Найгірший етап пандемії Covid може закінчитися 2022 року – науковці

фотоСБУ назвала маніпуляціями звинувачення Семенченка

Рада готується призначити 4 міністрів у четвер 

Усі новини...
Київ
Інспектори заблокували будівництво містечка на території київського університету
У Києві антирекорди за кількістю хворих і померлих від Covid
Патрульні зупинили автомобіль Киви: порушив правила, ігнорував наказ поліції
Останні новини
04:46
Авіакатастрофа в Росії: назвали імовірну причину падіння АН-12
03:48
Туреччина запроваджує бустерну вакцинацію Pfizer
02:50
Мовний омбудсмен вимагає перейменувати населені пункти з "російськомовним характером"
01:51
США розгортають масштабну кампанію ковід-вакцинації дітей
01:04
фотоУ Києві горить ресторан
00:37
Контингент російських військ на українському кордоні може збільшитися взимку – Міноборони
23:46
Міністр енергетики бореться в суді з Київоблгаззбутом
23:16
У Голлівуді вимагають заборонити використання на зйомках справжньої зброї
23:00
Головне з закордоння: нові обмеження у ЄС, українська вакцина, обіцянки від США
22:48
Саакашвілі втратив 10% ваги, у нього прискорене серцебиття – лікар
Усі новини...