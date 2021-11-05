Стефанчук підписав закон про деолігархізацію 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів, і передав його на підпис президенту.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Проєкт закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) №5599 народні депутати ухвалили 23 вересня.

19 жовтня Верховна Рада відхилила усі 12 проєктів постанов про скасування рішення про ухвалення президентського "антиолігархічного" законопроєкту, відкривши шлях до його підписання.

Як вказано на сторінці законопроєкту, 3 листопада було прийнято пропозиції щодо усунення неузгодженостей.

4 листопада закон повернуто з підписом голови Верховної Ради, а 5 листопада його направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо: Закон про олігархів став каменем спотикання у стосунках Володимира Зеленського і вже колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Разумков влітку хотів внести правки до другого читання в законопроєкт президента про деолігархізацію України, аби забрати в Ради нацбезпеки й оборони функцію вирішувати, хто олігарх, а хто – ні.

Коли Разумков відправив закон про олігархів у Венеційську комісію, це стало останньою краплею для Зеленського – і останній член його початкової команди втратив високу посаду.

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