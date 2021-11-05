Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стефанчук підписав закон про деолігархізацію 

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:11
Руслан Стефанчук, фото пресслужби ВР

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів, і передав його на підпис президенту.

Джерело: сайт Верховної Ради 

Деталі: Проєкт закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) №5599 народні депутати ухвалили 23 вересня.

19 жовтня Верховна Рада відхилила усі 12 проєктів постанов про скасування рішення про ухвалення  президентського "антиолігархічного" законопроєкту, відкривши шлях до його підписання. 

Як вказано на сторінці законопроєкту, 3 листопада було прийнято пропозиції щодо усунення неузгодженостей.

4 листопада закон повернуто з підписом голови Верховної Ради, а 5 листопада його направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському. 

Нагадаємо: Закон про олігархів став каменем спотикання у стосунках Володимира Зеленського і вже колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова.  

Разумков влітку хотів внести правки до другого читання в законопроєкт президента про деолігархізацію України, аби забрати в Ради нацбезпеки й оборони функцію вирішувати, хто олігарх, а хто – ні.

Коли Разумков відправив закон про олігархів у Венеційську комісію, це стало останньою краплею для Зеленського – і останній член його початкової команди втратив високу посаду.

Читайте також: Від любові до імпічменту. Як відбувається деолігархізація від Зеленського

Без права на чат. Чому посварились Зеленський і Разумков

Теми: олігархиСтефанчукВерховна Радазаконодавство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Месенджер Telegram змінює принцип роботи

США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ

Андрій Шевченко стане тренером італійського футбольного клубу – ЗМІ

В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок

Під Одесою напали на депутата з Херсонщини, він у важкому стані

Помер нардеп багатьох скликань Юхим Звягільський

Усі новини...
олігархи
Полетіли з-під санкцій. Як Козак, Хомутиннік та інші рятували свої літаки від санкцій РНБО. РОЗСЛІДУВАННЯ
Посол Британії: боротьба з олігархами в Україні потребує додаткових заходів
Закон про олігархів знову винесуть в Раду через неузгоджені правки
Останні новини
17:56
Приватбанк зупинить транзакції по картках та роботу Приват24 на одну ніч
17:48
Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням
17:36
Словаччина: через конфлікт всередині коаліції неможливо прийняти ключові реформи
17:28
Месенджер Telegram змінює принцип роботи
17:02
США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ
16:52
мапаПогода у неділю: синоптики розповіли, де дощитиме
16:31
Розпочався імпорт електроенергії з Білорусі
16:26
Андрій Шевченко стане тренером італійського футбольного клубу – ЗМІ
15:39
В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок
15:15
У Росії черговий антирекорд випадків коронавірусу
Усі новини...