Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков спробує змінити законопроєкт Зеленського про олігархів

П'ятниця, 2 липня 2021, 12:37
Фото Андрія Нестеренка

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков обіцяє внести поправки до другого читання в законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархзацію України. Їх мета забрати в Ради нацбезпеки й оборони функцію вирішувати, хто олігарх, а хто – ні.

Джерело: брифінг Разумкова у п'ятницю

Пряма мова: "Обов'язково буду пропонувати (поправки - УП)… Щодо РНБО, я дійсно вважаю, що це не зона відповідальності РНБО ні з точки зору логіки, ні з точки зору закону, в тому числі і Конституції. Тому правки будуть подаватись, і сподіваюсь, вони будуть підтримані".

Деталі: Голова парламенту пояснив, що поправки стосуватимуться "зміни органу, який повинен приймати рішення щодо включення або виключення тих чи інших осіб до так званого реєстру олігархів".

Разумков зауважив, що до цього законопроєкту навряд чи буде застосована спеціальна процедура, яка дозволяє уникнути довгого проходження великої кількості поправок. Він пояснив, що такі зміни регламенту були зроблені лише під так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки, який депутати завалили тисячами правок і тому розгляд затягувався.

Доповнюється...

Євген Кізілов, УП
Теми: Разумков ДмитроолігархизаконодавствоРНБОЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус в Україні: близько 700 нових випадків, більше тисячі одужань

Головні новини п’ятниці і ночі: Лукашенко про кордон, “парад на підборах”, справа Гонгадзе

США про заяви Лукашенка щодо кордону з Україною: Режим намагається відвернути увагу

ЗМІ: Пов'язані з Росією хакери зламали 200 американських компаній

Євро-2020: Італія вийшла до півфіналу, де гратиме з іспанцями

Росія розширила перелік заборонених для ввезення з України продуктів

Усі новини...
Разумков Дмитро
Верховна Рада у вівторок проведе два засідання
Разумков: Ініціювати закон про ОП має Зеленський
Разумков запевняє, що не бере участі в жодних політичних проєктах
Останні новини
09:12
В Україні можуть створити службу перевірки якості меддопомоги
08:43
У РФ заявили, що направили ракетний катер до українського судна
08:24
Коронавірус в Україні: близько 700 нових випадків, більше тисячі одужань
08:12
Окупанти за добу 19 разів порушили "тишу"
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: Лукашенко про кордон, “парад на підборах”, справа Гонгадзе
07:30
В ефіопському Тиграї голодують близько 400 тисяч людей
06:54
На тлі спеки в Канаді фіксують втричі більше “раптових смертей”
06:15
США про заяви Лукашенка щодо кордону з Україною: Режим намагається відвернути увагу
05:21
COVID-19 у світі: Понад 430 тисяч нових випадків, найбільше в Бразилії
04:33
Третина всіх COVID-випадків у Франції — через “Дельту”
Усі новини...