Ляшко розповів, коли буде доступна бустерна доза covid-вакцини

Бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка



Пряма мова Ляшка у кулуарах парламенту: "Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби".

Деталі: Міністр уточнив, що станом на сьогодні таку позначку перетнуло лише місто Київ (у столиці 55% вакцинованих принаймні однією дозою).

Також, за словами Ляшка, понад 40% вакцинованих зафіксовано у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.