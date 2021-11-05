Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко розповів, коли буде доступна бустерна доза covid-вакцини

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:40
Ляшко розповів, коли буде доступна бустерна доза covid-вакцини
Фото КМДА

Бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка

Пряма мова Ляшка у кулуарах парламенту: "Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби".

Деталі: Міністр уточнив, що станом на сьогодні таку позначку перетнуло лише місто Київ (у столиці 55% вакцинованих принаймні однією дозою).

Також, за словами Ляшка, понад 40% вакцинованих зафіксовано у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко Вікторкоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Ляшко Віктор
"Ми їх бачимо": Ляшко прокоментував "фейкових пацієнтів" у Helsi
"Не робіть на тяп-ляп": Ляшко закликав медиків лікувати пацієнтів згідно з сучасними протоколами
Україну вперше обрали до Виконради ВООЗ – делегатом став Ляшко
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: