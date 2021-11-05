Ляшко розповів, коли буде доступна бустерна доза covid-вакцини
П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:40
Бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка
Пряма мова Ляшка у кулуарах парламенту: "Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби".
Деталі: Міністр уточнив, що станом на сьогодні таку позначку перетнуло лише місто Київ (у столиці 55% вакцинованих принаймні однією дозою).
Також, за словами Ляшка, понад 40% вакцинованих зафіксовано у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.