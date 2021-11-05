Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Дніпрі накрили мережу колекторських кол-центрів: "вибивали" по $500 тисяч на місяць

П'ятниця, 5 листопада 2021, 14:04
Фото поліції

Правоохоронці ліквідували мережу колекторських кол-центрів у Дніпрі, яка заробляла до 500 тисяч доларів на місяць.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Організував діяльність центрів 24-річний мешканець м. Дніпро. Його працівники – понад 100 осіб, представляючись співробітниками банківських установ чи колекторських фірм, змушували громадян сплачувати неіснуючі борги…

Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet".

Деталі: Зловмисники орендували кілька приміщення у Дніпрі і шантажували мешканців України та сусідніх країн. 

 

Отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту і надалі конвертували в готівку на території України.

За попередніми підрахунками, злочинний бізнес приносив його власникам від 250 до 500 тисяч доларів щомісяця.

Під час обшуків правоохоронці вилучили "чорнові" записи, 199 мобільних телефонів, понад 500 сім-карток операторів мобільного зв’язку та 549 одиниць комп’ютерної техніки.

Поліцейські працюють над встановленням повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та постраждалих.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: поліціяДніпро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Андрій Шевченко став тренером італійського футбольного клубу

Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході

Ветеран Юрій Досяк помер від зупинки серця, його дружина написала звернення

фотоВ Україну прибула нова партія вакцини Moderna

фотоПісля смерті вагітної жінки поляки масово протестують проти заборони абортів

фотоКовід: в зоопарку США підтвердили нові випадки зараження серед тварин

Усі новини...
поліція
За добу у "Борисполі" спіймали 17 людей з підозрілими covid-сертифікатами
Скандал у Лаврі з журналістами: поліція відкрила провадження
Поліція не побачила порушень на марші "антивакцинаторів"
Останні новини
15:50
За три квартали прямі іноземні інвестиції в Україну склали майже $5 млрд
15:40
Андрій Шевченко став тренером італійського футбольного клубу
15:18
Заборона абортів: влада Польщі відреагувала на протести після смерті вагітної жінки
14:44
Мін'юст скасував рішення про виділення половини екопарку Осокорки в інтересах забудовника
14:34
У Росії за тиждень – рекордний рівень заражень коронавірусом
13:53
Чехія прийняла на лікування двох "важких" коронахворих з Румунії
13:46
Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході
13:19
Після акції під в’язницею, де тримають Саакашвілі, повідомили про два затримання і одну смерть
12:59
Маск запитує в Twitter чи продавати йому 10% своїх акцій "Тесли"
12:43
Ветеран Юрій Досяк помер від зупинки серця, його дружина написала звернення
Усі новини...