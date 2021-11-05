У Дніпрі накрили мережу колекторських кол-центрів: "вибивали" по $500 тисяч на місяць

Правоохоронці ліквідували мережу колекторських кол-центрів у Дніпрі, яка заробляла до 500 тисяч доларів на місяць.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Організував діяльність центрів 24-річний мешканець м. Дніпро. Його працівники – понад 100 осіб, представляючись співробітниками банківських установ чи колекторських фірм, змушували громадян сплачувати неіснуючі борги…

Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet".

Деталі: Зловмисники орендували кілька приміщення у Дніпрі і шантажували мешканців України та сусідніх країн.

Отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту і надалі конвертували в готівку на території України.

За попередніми підрахунками, злочинний бізнес приносив його власникам від 250 до 500 тисяч доларів щомісяця.

Під час обшуків правоохоронці вилучили "чорнові" записи, 199 мобільних телефонів, понад 500 сім-карток операторів мобільного зв’язку та 549 одиниць комп’ютерної техніки.

Поліцейські працюють над встановленням повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та постраждалих.

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