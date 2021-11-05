Ще одна область переходить у "червону" зону Covid
П'ятниця, 5 листопада 2021, 14:23
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 8 листопада Волинську область у "червону" зону поширення коронавірусу.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов
Дослівно: "Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області".
Деталі: У "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Це уже 17-й регіон в Україні, враховуючи столицю, який переходить у "червону" зону.
Нагадаємо:
- З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
- Згодом з 1 листопада у "червону" зону відправили столицю - Київ.
Українська правда