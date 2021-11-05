Зеленський підписав закон про олігархів

Президент Володимир Зеленський невідкладно підписав антиолігархічний закон.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році".

Деталі: Йдеться про закон № 1780-ІХ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Наразі документ спрямували для офіційного опублікування.

Закон вводиться в дію через 6 місяців з дня опублікування.

Про закон:

Згідно із прийнятим законом, визначати олігархів буде РНБО за зверненням Кабміну, СБУ, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету. Вводить в дію рішення РНБО президент. Воно набирає чинності після його офіційного опублікування.

Олігарх - особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Олігархами будуть називати осіб, які відповідають щонайменше 3 прописаним у законі критеріям:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) перевищує 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

РНБО також буде опікуватися реєстром олігархів. У реєстрі будуть вказуватися дані олігарха, його активи та перелік політиків, до роботи яких він причетний.

Якщо особа потрапила до переліку олігархів, то до неї застосовують ряд обмежень.

Зокрема, буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та брати участь у великій приватизації.

Також особи з цього Реєстру повинні будуть подавати декларацію про доходи.

Окрім того, у законі запроваджується поняття "декларації про контакти". Їх хочуть зобов’язати подавати усіх держслужбовців, якщо вони контактували з олігархом чи його представником.

Передісторія:

Закон про олігархів став каменем спотикання у стосунках Володимира Зеленського і вже колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Разумков влітку хотів внести правки до другого читання в законопроєкт президента про деолігархізацію України, аби забрати в Ради нацбезпеки й оборони функцію вирішувати, хто олігарх, а хто – ні.

Коли Разумков відправив закон про олігархів у Венеційську комісію, це стало останньою краплею для Зеленського – і останній член його початкової команди втратив високу посаду.

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