У деяких ковід-лікарнях Миколаївщини кисню вистачить до неділі – ОДА

У кількох медзакладах Миколаєва запасів кисню для пацієнтів із коронавірусом вистачить до неділі 7 листопада.

Джерело: брифінг заступника голови Миколаївської ОДА Юрія Гранатурова

Пряма мова: "Що стосується наявності кисню в лікарнях. Сьогодні компанія "Лінде Газ" завершує заправку усіх кріоциліндрів у лікарнях № 1, 3, 5 і Миколаївському тубдиспансері.

До середини дня неділі можна спокійно працювати. Зараз триває дуже напружена робота з МОЗ та постачальниками кисню щодо поставки рідкого кисню в неділю".

Деталі: Посадовець додав, що завод "Зоря" заправляє резервні балони з киснем.

Зокрема, 4 листопада адміністрація направила кисень до лікарень Вознесенська та Южноукраїнська, де запасів залишалося на 2-3 години.

Гранатуров також заперечив інформацію про брак кисню в Новобузькій лікарні, куди вночі 5 листопада ввірвалися родичі хворого на коронавірус і вимагали збільшити подачу "кисню".

Станом на ранок 5 листопада там, за даними обласної влади, знаходилося близько 200 балонів.

В ОДА повідомили, що розподілять 22 млн гривень, які виділив уряд, на встановлення в лікарнях додаткового обладнання з подачі кисню.

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відрядив зранку 5 листопада свого заступника на Миколаївщину особисто пересвідчитись в достатніх запасах кисню після нічного інциденту насильства в одній з лікарень.