Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У деяких ковід-лікарнях Миколаївщини кисню вистачить до неділі – ОДА

П'ятниця, 5 листопада 2021, 16:32
Getty Images

У кількох медзакладах Миколаєва запасів кисню для пацієнтів із коронавірусом вистачить до неділі 7 листопада.

Джерело: брифінг заступника голови Миколаївської ОДА Юрія Гранатурова

Пряма мова: "Що стосується наявності кисню в лікарнях. Сьогодні компанія "Лінде Газ" завершує заправку усіх кріоциліндрів у лікарнях № 1, 3, 5 і Миколаївському тубдиспансері. 

До середини дня неділі можна спокійно працювати. Зараз триває дуже напружена робота з МОЗ та постачальниками кисню щодо поставки рідкого кисню в неділю".

Деталі: Посадовець додав, що завод "Зоря" заправляє резервні балони з киснем.

Зокрема, 4 листопада адміністрація направила кисень до лікарень Вознесенська та Южноукраїнська, де запасів залишалося на 2-3 години.

Гранатуров також заперечив інформацію про брак кисню в Новобузькій лікарні, куди вночі 5 листопада ввірвалися родичі хворого на коронавірус і вимагали збільшити подачу "кисню". 

Станом на ранок 5 листопада там, за даними обласної влади, знаходилося близько 200 балонів.

В ОДА повідомили, що розподілять 22 млн гривень, які виділив уряд, на встановлення в лікарнях додаткового обладнання з подачі кисню.

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відрядив зранку 5 листопада свого заступника на Миколаївщину особисто пересвідчитись в достатніх запасах кисню після нічного інциденту насильства в одній з лікарень.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗМиколаївська областьCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Невакциновані вчителі з понеділка будуть відсторонені – Ляшко

Саакашвілі відмовився від добавок після публікації відео з в'язниці

фотоСтало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю

Загострення на Сході: один військовий загинув, двох поранено

Андрій Шевченко став тренером італійського футбольного клубу

Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході

Усі новини...
коронавірус
Черкащина з понеділка може перейти в "червону зону"
Електронні вибори: невідворотне майбутнє
Pfizer каже, що його пігулка від ковід знижує ризик смерті на 90%
Останні новини
04:47
Іран почав військові навчання біля Перської затоки
03:48
У Росії хочуть посадити на 7 років підлітка, який закидав сніжками авто ФСБ
02:52
США відкривають кордони вакцинованим туристам
01:55
У школах США дітей вакцинуватимуть від коронавірусу
00:57
МЗС застерігає українців від поїздок в Ефіопію
00:33
44 таліби стали губернаторами і керівниками поліції Афганістану
23:48
У РФ показали пропагандистський фільм про Україну з Ющенком, Кузьміним і Шарієм
22:58
У соборі УГКЦ в Києві відкрили пункт вакцинації
22:26
Вибори мера Харкова: суд відмовив ОПОРІ в позовах, хоч і визнав розбіжності
21:37
Невакциновані вчителі з понеділка будуть відсторонені – Ляшко
Усі новини...