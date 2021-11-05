Родичі штурмували Covid-лікарню на Миколаївщині: МОЗ відряджає високопосадовця

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що до Миколаївщини відряджають його заступника перевірити ситуацію з наданням кисню для пацієнтів через штурм лікарні родичами.

Джерело: онлайн-трансляція "години запитань" до уряду на засіданні Верховної Ради

Пряма мова: "Сьогодні в Миколаївську область виїжджає мій заступник, який розгляне ситуацію, що сталася безпосередньо в конкретній лікарні, про яку йшла мова. А також подивиться щодо доступності медичної допомоги для пацієнтів з коронавірусною хворобою"

Деталі: Питання про штурм інфекційної лікарні на Миколаївщині поставила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина. Вона сказала, що вночі 5 листопада родичі пацієнтів з COVID-19 штурмували лікарню через перебої постачання кисню для кисневозалежних хворих.

Водночас Ляшко відповів, що в міністерстві контролюють ситуацію з постачанням кисню в лікарнях у різних областях. Зокрема, нещодавно урядом виділили 107 млн гривень зі спеціального фонду до різних обласних державних адміністрацій.

Facebook Світлани Федорової

Очільниця обласної інфекційної лікарні Миколаєва Світлана Федорова написала у Facebook, що проти ночі 5 листопада родичі одного з пацієнтів з коронавірусною хворобою штурмували лікарню та вдавалися до насильства, вимагаючи збільшити подачу кисню.

Нагадаємо: Час від час обласна влада різних регіонів та керівники лікарень скаржаться на нестачу кисню. До прикладу, 27 жовтня кисень закінчився в одній з одеських лікарень.

Що було раніше: 4 листопада народні депутати підтримали законопроєкт, який виділить у державному бюджеті додаткові 800 млн грн для встановлення кисневих станцій у лікарнях "другої хвилі".