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Український боєць отримав поранення на Донбасі

П'ятниця, 5 листопада 2021, 16:45
Український боєць отримав поранення на Донбасі
Фото ілюстративне

В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі протягом 5 листопада отримав поранення український військовий.

Джерело: повідомлення ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння…

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний".

Деталі: Повідомляється, що на збройні українські військові відкривали вогонь  у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити обстріли.

Українська правда
Теми: ДонбасООС
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