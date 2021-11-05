Український боєць отримав поранення на Донбасі

В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі протягом 5 листопада отримав поранення український військовий.

Джерело: повідомлення ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння…

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний".

Деталі: Повідомляється, що на збройні українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити обстріли.