Львів заборонив нічну роботу барів і ресторанів, лише на виніс
П'ятниця, 5 листопада 2021, 20:33
У Львові обмежили роботу закладів громадського харчування і заборонили там продаж алкогольних напоїв на виніс після 23.00 години.
Джерело: повідомлення Львівської міськради
Дослівно: "Рішенням комісії ТЕБ і НС визначено роботу закладів громадського харчування на території Львівської міської територіальної громади з 06.00 год. до 23.00 год., крім здійснення роботи на виніс та адресну доставку, без можливості прийому відвідувачів в середині.
Здійснення продажу алкогольних або слабоалкогольних напоїв в закладах громадського харчування на виніс після 23.00 год. заборонено".
Передісторія:
- У п’ятницю Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 8 листопада Волинську область у "червону" зону поширення коронавірусу.
Українська правда