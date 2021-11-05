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Львів заборонив нічну роботу барів і ресторанів, лише на виніс

П'ятниця, 5 листопада 2021, 20:33
Фото: Ельдар Сарахман

У Львові обмежили роботу закладів громадського харчування і заборонили там продаж алкогольних напоїв на виніс після 23.00 години.

Джерело: повідомлення Львівської міськради

Дослівно: "Рішенням комісії ТЕБ і НС визначено роботу закладів громадського харчування на території Львівської міської територіальної громади з 06.00 год. до 23.00 год., крім здійснення роботи на виніс та адресну доставку, без можливості прийому відвідувачів в середині.

Здійснення продажу алкогольних або слабоалкогольних напоїв в закладах громадського харчування на виніс після 23.00 год. заборонено".

Передісторія:

  • У п’ятницю Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 8 листопада Волинську область у "червону" зону поширення коронавірусу.

Українська правда
Теми: Львівепідемія


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