Австрія запровадила обмеження для нещеплених
Австрія забороняє особам, які повністю не вакцинувалися від COVID-19, відвідувати кафе, ресторани та перукарні.
Джерело: France 24
Деталі: Сюди входить заборона нещепленим відвідувати готелі та заходи за участі понад 25 осіб.
Нові заходи набувають чинності у понеділок. Однак, буде чотиритижневий перехідний період, протягом якого одна вакцинація та ПЛР-тест нададуть доступ до місць, доступ до яких нещепленим буде заборонений.
Після цього періоду туди впускатимуть тільки повністю щеплених та тих, хто нещодавно одужав від коронавірусу.
Що передувало: 4 листопада Відень оголосив про чергове посилення заходів боротьби з COVID-19, заборонивши нещепленим людям відвідувати ресторани та перукарні.
Нагадаємо: 5 листопада органи охорони здоров’я Австрії повідомили про 9388 нових заражень - майже стільки ж, як найвищий показник за увесь час епідемії.