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Австрія запровадила обмеження для нещеплених

Субота, 6 листопада 2021, 03:50
DENIS LOVROVIC/AFP via Getty Images

Австрія забороняє особам, які повністю не вакцинувалися від COVID-19, відвідувати кафе, ресторани та перукарні.

Джерело: France 24

Деталі: Сюди входить заборона нещепленим відвідувати готелі та заходи за участі понад 25 осіб.

Нові заходи набувають чинності у понеділок. Однак, буде чотиритижневий перехідний період, протягом якого одна вакцинація та ПЛР-тест нададуть доступ до місць, доступ до яких нещепленим буде заборонений.

Після цього періоду туди впускатимуть тільки повністю щеплених та тих, хто нещодавно одужав від коронавірусу.

Що передувало: 4 листопада Відень оголосив про чергове посилення заходів боротьби з COVID-19, заборонивши нещепленим людям відвідувати ресторани та перукарні.

Нагадаємо:  5 листопада органи охорони здоров’я Австрії повідомили про 9388 нових заражень - майже стільки ж, як найвищий показник за увесь час епідемії.

Теми: Австріякоронавірус


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